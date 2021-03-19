Суд в Курской области отправил в СИЗО женщину, которая подожгла своего сына

Железногорский райсуд Курской области заключил под стражу 31-летнюю женщину, которая подожгла своего восьмилетнего сына, после чего тот скончался. Как сообщили в суде, мера пресечения избрана для нее на два месяца.

В суде “Ъ” уточнили, что Следственный комитет России (СКР) предъявил женщине обвинение в убийстве малолетнего, совершенном с особой жестокостью (п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По версии следствия, вечером 15 марта на хуторе Заречье Железногорского района она, поссорившись с сыном, вывела его во двор домовладения, облила горюче-смазочным материалом и подожгла. Свидетелями инцидента стали отчим ребенка и его старшая сестра. Мальчика с ожогами третьей степени доставили сначала в местную больницу, а потом в областную. 17 марта он скончался при транспортировке в медицинское учреждение специализированного типа.

Во время рассмотрения ходатайства следствия обвиняемая и ее защитник просили суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. В процессе женщина заявила, что не хотела убить ребенка, а просто пугала его.

После гибели ребенка управление СКР по Курской области возбудило второе уголовное дело о халатности чиновников. По версии следствия, должностные лица комиссии по делам несовершеннолетних и отдела опеки Железногорского района халатно исполняли должностные обязательства, не изъяв ребенка из социально опасных условий. Как оказалось, с ноября 2016 года женщина систематически била и оскорбляла своего сына, а также неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей (ст. 5.35 КоАП). Несмотря на это, отдел опеки и попечительства не поставил женщину на учет, а органы в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не провели с ней профилактические беседы и не рассмотрели вопросы об изъятии детей из семьи и ограничении родительских прав.

Сергей Толмачев, Воронеж