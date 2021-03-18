Курский СКР после сожжения женщиной своего ребенка возбудил дело о халатности чиновников

Управление СКР по Курской области возбудило второе уголовное дело после гибели восьмилетнего мальчика, которого подожгла собственная мать. По версии следствия, должностные лица комиссии по делам несовершеннолетних и отдела опеки Железногорского района халатно исполняли должностные обязательства, не изъяв ребенка из социально опасных условий.

Напомним, вечером 15 марта в хуторе Заречье Железногорского района 31-летняя женщина, поссорившись с сыном, вывела его во двор домовладения, облила горюче-смазочным материалом и подожгла. Свидетелями инцидента стали отчим ребенка и его старшая сестра. Мальчика с ожогами третьей степени доставили сначала в местную больницу, а потом в областную. 17 марта он скончался при транспортировке в медицинское учреждение специализированного типа. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего с особой жестокостью (ч. 3 ст. 30, п. «в», п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Его расследование взял на себя центральный аппарат СКР.

Второе уголовное дело возбуждено по факту халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Как установлено в процессе расследования, с ноября 2016 года женщина систематически била и оскорбляла своего сына. Ее неоднократно привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей (ст. 5.35 КоАП), а дети в прошлом году в течение месяца находились в центре социальной помощи. Несмотря на это, отдел опеки и попечительства не поставил женщину на учет, а органы в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не провели с ней профилактические беседы и не рассмотрели вопросы об изъятии детей из семьи и ограничении родительских прав.

После гибели ребенка власти Курской области заявили, что усилят профилактическую работу с семьями с детьми, находящимися в социально опасном положении. Социальные службы региона в данный момент сопровождают около 5 тыс. семей.

Сергей Толмачев, Воронеж