Новые люди выступили за создание в Башкирии новых арт-пространств

18 марта в Уфе объявили победителей всероссийского конкурса «Марафон идей» в Башкирии, организованного партией «Новые люди». Заявки на конкурс подавали жители России с 12 февраля по 12 марта —любой гражданин страны старше 17 лет мог предложить свой вариант улучшения жизни своего города, региона и всей страны. В Башкирии на конкурс поступило 533 заявки. Всего оргкомитет получил 15 327 заявок из 65 регионов России.



Председатель партии «Новые люди», основатель и президент научно-производственной компании Faberlic Алексей Нечаев, который был председателем жюри конкурса, в своей приветственной речи отметил, что благодаря инициативе «Марафона идей» «много людей увидело возможность реализовать себя».

В финал вышли 14 проектов, авторами которых были в основном молодые парни и девушки. В числе идей, которые они предлагали реализовать — проект «Надежда» Анжелики Масленниковой —создание платформы по обучению воспитанников детских домов политической и финансовой грамотности в виде игры-квеста, Школа экологии Eco You Рамили Киньябаевой, проект «Ремесло в помощь» Рината Искандарова.

Призовой фонд конкурса в каждом регионе был определен в 300 тыс. руб. После получасового совещание жюри выбрало сразу два проекта — Евгения Россихина и Полины Логоза. Евгений Россихин из Бирска предложил проект «Арт-дом». Его идея заключается в том, чтобы на «скучных пятиэтажных серых домах создать большие красивые изображения». «Город Бирск — это маленький купеческий городок, в котором традиционные ценности очень плохо соотносятся с этими пятиэтажками, и наш проект позволит объединить это все в единую концепцию», — отметил победитель. Он добавил, что проект сможет привлечь дополнительный туристический поток в город, послужит дополнительной практикой для студентов художественного факультета БГУ и «сделает наш город чуть привлекательнее». Название проекта Полины Логозы — «Счастье заключается в красках». Представляя свою идею, она рассказала, что, гуляя по серому городу, замечала на многих домах нецензурную брань или еще что-то непривлекательное и, как бывшая студентка художественной школы, захотела преобразить их. Она предложила провести конкурс среди молодых художников, «которые хотят внести свой вклад в развитие нашего города», и позвать им на помощь профессиональных художников, «чтобы наш город привлекал не только наших горожан, но и туристов».

Еще один финалист конкурса получил особый приз. Блогер и актриса Карина Лазарьянц, выступающая под псевдонимом Карина Кросс, вручила грант на 100 тыс. руб. на реализацию проекта Лии Ахмадуллиной — «Китап Хаус». «Это библиотека, как современная форма продвижения культуры и искусства, как креативное пространство, которое способствует популяризации культурного наследия Башкортостана и России в целом», — отметила автор идеи, представляя свой проект. По ее словам, он призван «возобновить у подрастающего поколения интерес к литературе, истории и культуре Башкирии». Автору удалось собрать команду молодых креативных людей, которые провели мастер-классы по истории литературы и театра, летом они планируют провести литературный фестиваль.

Карина Кросс отметила, что ей хотелось бы сегодня «помочь одному человеку сделать добро для других людей». «Удачи тебе в твоих начинаниях, я думаю, что литература — это очень круто», — вдохновила Лию Ахмадуллину блогер.

Алексей Нечаев рассказал журналистам, что познакомился с руководителем администрации главы Башкирии Александром Сидякиным, который заинтересовался тем, какие проекты предложили на конкурс жители республики. Такие идеи, как «Арт-дом», невозможно реализовать без помощи республики, отметил господин Нечаев.