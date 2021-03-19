NASDAQ снизился на 3% из-за опасений инфляции

Основные индексы США снизились по итогам торгов Нью-Йоркской фондовой биржи. Падение произошло на фоне опасений инфляции, ранее Федеральная резервная система (ФРС) США повысила прогноз по инфляции с 1,8% до 2,4%.

Показатели основных индексов:

Dow Jones Industrial Average — 32 862,37 (–0,46%);

S&P 500 — 3915,50 (–1,48%);

NASDAQ — 13 116,17 (–3,02%).

18 марта цена майского фьючерса нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $63 за баррель впервые с 3 марта. Brent торгуется на уровне $62,81 за баррель (–7,6%), WTI — $59,58 (–7,7%).