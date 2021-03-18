Нефть Brent опустилась ниже $63 впервые с 3 марта

Цена майского фьючерса нефти марки Brent торгуется на уровне ниже $63. Последний раз его стоимость опускалась до такого уровня 3 марта.

К 21:36 Brent на бирже ICE стоил $62,81. Это на 7,6% меньше, чем при закрытии прошлых торгов. Стоимость апрельских фьючерсов WTI снизилась на 7,9%, до $59,48.

Рубль падает на этом фоне. Доллар стоит 74,2 руб. (+59 коп.), евро — 88,48 руб. (+26 коп.). Индекс Мосбиржи упал почти на 0,1%, РТС — на 0,33%.

О спросе на нефть в 2021 году — в материале “Ъ” «Нефть ждет умеренный спрос».