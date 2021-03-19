Для спасения Богдана Лаврова не хватает 764 134 руб.

Руководитель отдела трансплантации органов детям Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Михаил Каабак (Москва): «У Богдана хроническая почечная недостаточность в терминальной стадии. В этой ситуации трансплантация почки неизбежна. Донором будет мама мальчика. Учитывая тяжесть заболевания и возраст, у Богдана высок риск отторжения донорского органа, требуются эффективные и дорогие препараты. Они применяются до, во время и после трансплантации. Кроме того, их использование продлевает срок службы донорской почки вдвое. Ребенок сможет нормально расти и развиваться».

Стоимость лекарств 1 197 134 руб. Группа компаний «О’КЕЙ» внесла 300 тыс. руб. ГБУ Мосгоргеотрест и компания, пожелавшая остаться неназванной, внесли по 50 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Регион-Тюмень» соберут 33 тыс. руб. Не хватает 764 134 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Богдана Лаврова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Богдана — Юлии Юрьевны Миллер. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

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