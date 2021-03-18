«Динамо» обыграло «Краснодар» в матче РПЛ

Футболисты московского «Динамо» победили «Краснодар» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч, который проходил в Краснодаре, завершился со счетом 3:2.

Голы забили: Даниил Фомин (59), Константин Тюкавин (66, 80) — Тони Вильена (11), Юрий Газинский (51). На 18-й минуте с поля удалили защитника «Краснодара» Кайо после получения второй желтой карточки.

«Динамо» находится на пятом месте турнирной таблицы РПЛ (39 очков). «Краснодар» занимает девятую строчку (34). Лидеры — «Зенит» (48), «Спартак» (44), «Локомотив» и ЦСКА (по 40).