Суд дал правозащитнику четыре года и восемь месяцев тюрьмы за мошенничество

Бабушкинский районный суд приговорил заместителя председателя «Комитета за гражданские права» Андрея Маякова к четырем годам и восьми месяцам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщила Генпрокуратура. Это уже вторая судимость Маякова. В сентябре 2016 года он был приговорен к шести годам заключения по двум схожим эпизодам мошенничества.

«Маяков осужден за покушение на мошенничество и мошенничество в особо крупном размере. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Маякова к четырем годам и восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима»,— приводит ТАСС сообщение ведомства.

По данным следствия, Андрей Маяков с декабря 2018 по май 2019 года получил более 1,7 млн руб. от женщины за пересмотр гражданско-правовых судебных решений, имеющих отношение к имуществу ее отца. «При этом реальной возможностью повлиять на пересмотр судебных решений Маяков не обладал, денежными средствами распорядился по своему усмотрению»,— установило ведомство.

Кроме того, Андрей Маяков хотел получить с осужденного на 18 лет наркоторговца 2,5 млн руб. за организацию проверки его дела прокурором. Однако сиделец, решив, что его хотят обмануть, заявил на правозащитника в полицию. После выплаты ему первой части суммы 200 тыс. руб. Маяков был задержан оперативниками, а уже в ходе следствия ему вменили второй эпизод.

В 2016 году правозащитника осудили за то, что он обещал ранее судимому москвичу за 900 тыс. руб. добиться прекращения его уголовного преследования, а также взялся за 670 тыс. руб. добиться освобождения из колонии по состоянию здоровья еще одного осужденного. В середине 2018 года благодаря стараниям коллег правозащитник получил условно-досрочное освобождение. «Комитет за гражданские права» был основан в 1997 году. Он занимается правозащитной и благотворительной деятельностью.

Подробнее о деле правозащитника-рецидивиста — в материале “Ъ” «Правозащитник вышел, чтобы снова сесть».