Google направит $7 млрд на создание 10 тысяч рабочих мест в США

Google вложит $7 млрд в расширение своего бизнеса в США, сообщает The Wall Street Journal. Компания намерена в течение года вдвое увеличить свое офисное пространство и открыть несколько новых дата-центров в стране. В результате корпорация увеличит число своих штатных сотрудников по меньшей мере на 10 тыс. человек.

Гендиректор компании Сундар Пичаи заявил, что часть средств будет вложена в расширение уже существующих офисов корпорации. В частности, $1 млрд будет вложен в расширение в родном для компании штате — Калифорнии. При этом корпорация намерена открыть три новых офиса: в Миннесоте, Техасе и Северной Каролине.

Компания ежегодно тратит миллиарды долларов на развитие своего бизнеса и создание новых рабочих мест. В прошлом году объем выделенных на эти цели средств был сокращен из-за пандемии COVID-19. Однако благодаря ей технологический гигант сумел существенно нарастить как выручку, так и чистую прибыль по итогам 2020 год, и теперь может вложить больше средств в развитие своего бизнеса.

Кирилл Сарханянц