МИД России возмущен «травлей» RT в Германии

Россия возмущена дискриминацией и травлей телеканала RT в Германии, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Это связано с закрытием счетов RT, а также со статьей пресс-секретаря Союза журналистов Германии. Госпожа Захарова пообещала ответные меры, если ситуация не будет урегулирована.

«Возмущены открытой дискриминацией в отношении телеканала RT в Германии, травлей, которая развернута в отношении средства массовой информации. Конечно, Германия не единственная, мы такой подход к российским журналистам не только этого холдинга видим в целом ряде стран ЕС»,— сказала госпожа Захарова на брифинге. Москва попросит международные правозащитные организации отреагировать на нарушения, добавила официальный представитель МИД РФ.

Госпожа Захарова таким образом прокомментировала решение германского Commerzbank о закрытии счетов RT и Ruptly в конце мая. Она считает, что российские СМИ не нарушали законов и что решение политическое. Также она напомнила о статье представителя Союза журналистов Германии, который, по ее словам, «саботировал процесс найма персонала RT DE» и оскорбил сотрудников холдинга.

По сообщению на сайте RT, с ноября 2020 года Commerzbank сделал условия обслуживания менее выгодными для компаний, после чего те пытались оспорить их в суде и найти банк-альтернативу. RT заявил, что Helaba, Deutsche Bank, DZ Bank, BNP Paribas, ING, HSBC, UBS и HypoVereinsbank отказали компаниям в обслуживании или не ответили на их запросы.