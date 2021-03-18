Не все тесты могут показать клеточный иммунитет после вакцинации «ЭпиВакКороной»

Роспотребнадзор предупредил, что не все тесты могут показывать клеточный иммунитет, который формируется после вакцинации от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». Об этом сообщается в Instagram ведомства.

«При проверке клеточного иммунитета к коронавирусу после вакцинации "ЭпиВакКороной" необходимо учитывать особенности иммунного ответа в результате воздействия препарата. Не все тесты могут показать положительный результат»,— говорится в сообщении.

В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса: «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова. «Спутник V» одобрен к применению в 51 стране мира. В Европе использование российского препарата пока не разрешено, однако 4 марта регулятор ЕС сообщил о начале экспертизы вакцины.

О том, как Россия год прожила с коронавирусом, читайте в материале “Ъ” «Ковидизм в отдельно взятой стране».