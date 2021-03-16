У Московского Кремля появится «сосед»

Посреди Замоскворечья собрались построить жилой комплекс. Это угрожает облику исторического центра, опасаются местные жители. В мэрии подтвердили “Ъ FM” планы по возведению 27-метрового здания между Пятницкой и Большой Ордынкой. О его строительстве местные жители и депутаты узнали случайно. Теперь они собирают подписи против этого проекта. А департамент культурного наследия заявляет, что он соответствует всем регламентам. Насколько реальна угроза Замоскворечью? Разбирался Иван Корякин.

Это только кажется, что центр Москвы плотно застроен. Запущенные участки можно найти даже в километре от Кремля — в Замоскворечье. Квартал между Большой Ордынкой, Пятницкой и Климентовским переулком расположен рядом с выходом из метро «Третьяковская», где в советские годы во дворах работал завод «Экран», на котором трудились люди с ограниченными возможностями. Позже он преобразовался в Центр трудовой и медико-социальной реабилитации инвалидов, а летом прошлого года — в «Специализированного застройщика “Экран”».

Это организация и разработала проект нового здания. Мэрия согласовала документы еще семь лет назад, но известно об этом стало в 2019-м, когда застройщику понадобилось провести публичные слушания. За ними тогда наблюдала муниципальный депутат Замоскворечья Вера Леонова: «Место проведения было на другом конце района. Тем не менее, зал был полон в основном сотрудниками разных ресторанов и питейных заведений Пятницкой и Большой Ордынки. И неудивительно, что все они эти вносимые изменения поддержали».

Впрочем, вопросы тогда обсуждались незначительные: выезд с парковки и смена статуса одного из строений с административного на жилое. Самое главное произошло именно в 2015 году на закрытом заседании градостроительно-земельной комиссии, продолжает Вера Леонова: «Вдруг ГЗК согласовывает увеличение общей площади практически в пять раз, новый вид разрешен для использования. То есть если раньше можно было создавать только коммерческие здания, то сейчас это жилая застройка. И высота у нас поднимается до 27 м, что сравнимо с девятиэтажкой».

Здание таких параметров (в распоряжении “Ъ FM” имеется протокол заседания ГЗК) рискует изменить облик квартала, который застроен преимущественно трехэтажными дореволюционными домами. Самое высокое здание в округе — храм Климента Папы Римского. Его настоятель отец Леонид считает подобное соседство неуместным: «Это хорошая идея — облагородить район. Важно, что московские власти занимаются такими вопросами.

Но этажность этого строительства категорически не должна превышать допустимых в охранной зоне Московского Кремля параметров, даже если застройщики этого очень хотят. Естественно, эта земля золотая».

За более точной оценкой “Ъ FM” обратился к партнеру компании Colliers Владимиру Сергунину. По его мнению, лучшая концепция для этого участка — это жилая недвижимость: «Цены в данном месте на сегодняшний день составляют порядка миллиона или более рублей за кв. м. Я думаю, что диапазон мог бы быть от 800 тыс. до даже 1,5 млн. Недвижимость — это в принципе хорошо для города. В любом случае люди там будут жить, тратить деньги».

Когда именно начнутся работы, неизвестно. Но как вышло, что строительство 27-метрового здания на 43 тыс. кв. м стало возможным в километре от Кремля? “Ъ FM” задал этот вопрос департаменту культурного наследия. Там ответили: «Проектирование многофункционального комплекса выполнено в строгом соответствии с установленными требованиями к градостроительным регламентам на территориях зон охраны объектов культурного наследия». Были согласованы и «специальные разделы», которые гарантируют их сохранность. Эксперт «Архнадзора» Александр Фролов, впрочем, в этом сомневается: «Это очень странно, потому что есть цельная усадьба, состоящая из главного дома и двух флигелей — первый объект берут под охрану, второй нет.

Въезд предполагается через парадный двор усадьбы, что тоже довольно странно.

Но у них, конечно, нет другого выхода. Но если это так, может, и не надо тогда ничего делать».

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Этот вопрос остается открытым. Девелопер, который еще год назад был центром реабилитации инвалидов, оказался для комментария недоступен, в отличие от Замоскворечья. Оно, судя по всему, для застройки доступно.