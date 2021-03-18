В Челябинске простились с умершим в больнице Ярославля 19-летним хоккеистом

18 марта в Челябинске похоронили скончавшегося в реанимации Соловьевской больницы города Ярославля 19-летнего капитана молодежной команды «Динамо Санкт-Петербург» Тимура Файзутдинова, сообщили в петербургском хоккейном клубе. Церемония прощания состоялась на арене «Трактор». В петербургском клубе отметили, что Тимура Файзутдинова похоронили в его игровом свитере с капитанской литерой на груди.

«Сегодня в Челябинске, родном городе защитника МХК "Динамо Санкт-Петербург" Тимура Файзутдинова, состоялась церемония прощания с хоккеистом. Проститься со своим другом и лидером прилетел весь состав и персонал молодежной команды "Динамо"»,— говорится в сообщении клуба «Динамо Санкт-Петербург».

По информации «РИА Новости», проститься с воспитанником челябинского хоккея Тимуром Файзутдиновым в ледовую арену «Трактор» пришли сотни людей - близкие, друзья, хоккеисты, болельщики.

"Ъ-Ярославль" сообщал, что Тимур Файзутдинов скончался 16 марта в ярославской больнице имени Соловьева. Он был госпитализирован в реанимационное отделение больницы 12 марта из-за травмы, полученной в матче плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) с ярославским «Локо». Во время матча в голову спортсмена попала шайба. Позднее родственники пострадавшего хоккеиста сообщили, что шайба попала в сонную артерию спортсмена. Врачи в течение нескольких дней боролись за жизнь 19-метнего хоккеиста. 16 марта утром было сообщено о том, что Тимур Файзутдинов скончался.

Антон Антонов