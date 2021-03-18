Астраханский суд отказал отчисленной за участие в протестах студентке в восстановлении в вузе

Ленинский районный суд Астрахани отказал в иске о восстановлении в Астраханском государственном университете магистрантке второго года обучения Вере Иноземцевой.

Как сообщили “Ъ” в пресс-службе районного суда, сегодня судья Софья Цыганкова огласила лишь резолютивную часть решения, полный текст решения должен быть изготовлен к 22 марта. Сегодня же судья Ленинского суда Астрахани Александр Аксенов рассмотрел дело по иску о восстановлении в АГУ студента первого курса Александра Мочалова. Его дело перенесено на 19 марта.

Как писал “Ъ”, 29 января ректор АГУ Константин Маркелов подписал приказы об отчислении студентов Веры Иноземцевой, Александра Мочалова и Виолетты Емельяненко из-за участия в протестной акции в поддержку Алексея Навального. Иски о восстановлении подали только два студента.

О претензиях к диссертации Константина Маркелова читайте в материале “Ъ” «“Яблоко” требует отчислить астраханского ректора».

Сергей Петунин, Саратов