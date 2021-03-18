TikTok cделает персонализированную рекламу обязательной с апреля

Сервис коротких видео TikTok объявил, что с 15 апреля 2021 года персонализированная реклама станет обязательной для всех пользователей. В настоящий момент приложение позволяет выбирать, будет ли пользователю показываться персонализированная реклама или нет. Об этом сообщает The Verge.

Каждому пользователю перед открытием приложения теперь показывается предупреждение об изменении политики TikTok в отношении персонализированной рекламы. У пользователей все еще останется возможность выбирать, будет ли сервис персонализировать рекламу на основе данных, полученных из других приложений и сайтов. В своей новой политике TikTok использует практику других соцсетей, в том числе Twitter, Facebook и Instagram — там тоже можно ограничить использование данных с других сайтов, но не с самой соцсети.

Новые правила являются ответом TikTok на изменение политики Apple — компания собирается обязать разработчиков спрашивать разрешения у пользователей отслеживать их данные в iOS 14.

Евгений Федуненко