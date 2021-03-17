В Курске погиб ребенок, которого подожгла мать

Управление СКР по Курской области возбудило уголовное дело о покушении на убийство в отношении 31-летней женщины, которая после ссоры со своим восьмилетним ребенком облила его горючим материалом и подожгла. Как сообщила региональная прокуратура, в результате полученных травм мальчик умер.

Инцидент произошел в хуторе Заречье Железногорского района вечером 15 марта. По версии следствия, женщина поссорилась со своим сыном, после чего они вышли во двор домовладения, где она облила его горюче-смазочным материалом и подожгла. После того как мать сбила пламя и вызвала скорую помощь, ребенка с термическими ожогами третьей степени доставили в местную районную больницу, а после — в областную, где он скончался.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью). Подозреваемая задержана. Решается вопрос об избрании для нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

Проверка региональной прокуратуры показала, что семья, в которой помимо мальчика воспитывалась его старшая сестра, состоит на профилактическом учете территориальных органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Однако, как считает ведомство, уполномоченные органы и образовательная организация не провели необходимую работу по раннему выявлению семьи, находящейся в «социально опасном положении», и защите прав несовершеннолетнего. В связи с этим прокуратура внесла представления главе администрации района, в территориальный отдел полиции, а также директору школы, в которой учился ребенок.

Сергей Толмачев, Воронеж