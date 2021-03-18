Известный бар в горевшем ТЦ «Скала» в Самаре закрыли

Руководство бара «Дорогая, я перезвоню..,» на первом этаже торгово-офисного центра «Скала» в Самаре заявило о закрытии заведения. Причина этого решения не называется. Информация размещена в официальной группе бара в соцссетях.

По словам представителей заведения, оно закрылось навсегда. Вопрос его открытия на новом месте не рассматривается.

На прошлой неделе в Самаре произошел пожар в торгово-офисном центре «Скала». Горел фасад с первого по восьмой этаж здания и часть офисной мебели.

В результате происшествия никто не пострадал. Эксперты впоследствии выявили подмену материалов при монтаже фасада здания.

Георгий Портнов