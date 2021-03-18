Средний размер ипотеки в Нижегородской области увеличился на 15,2%

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), средний размер ипотечного кредита в Нижегородской области в феврале увеличился к февралю 2020 года на 15,2%, до 2,5 млн руб. В среднем по России показатель достиг рекордных 2,9 млн руб. с ростом на 14,6%, а в Москве добрался до 6,4 млн руб., перебив прежнюю высокую планку, отмечают в бюро.

Кроме столицы максимальный размер ипотечного кредита зафиксирован в Московской области (4,6 млн руб.), Санкт-Петербурге (3,8 млн руб.) и Ленинградской области (3,2 млн. руб.) и Приморском крае (3,3 млн руб.). Больше остальных показатель рос в Воронежской (на 24%), Тюменской (21,6%) и Московской областях (21,6%), а также в Москве (21,1%) и Самарской области (20,2%).

Как отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин, средний размер ипотечного кредиты растет уже около года. «После снижения весной прошлого года, в дальнейшем он не только вернулся к “докарантинному” уровню, но и превысил его. Росту данного показателя, в первую очередь, способствует снижение ипотечных ставок благодаря программам господдержки», — рассуждает господин Викулин. По его словам, снижение ставок одновременно привлекло на рынок заемщиков с высоким персональным кредитным рейтингом и приемлемыми показателями долговой нагрузки, которым банки охотнее выдают кредиты на более значительные суммы.

Напомним, в 2020 году ипотечное кредитование в Нижегородской области, по данным Волго-Вятского управления Центробанка, увеличилось в годовом выражении на 17,2%, до 158,8 млрд руб. Как отмечал регулятор, ипотека стала основным фактором роста розничного кредитования, подросшего на 10,8%, до 362,1 млрд руб. Основными драйверами роста банки называли развитие жилищного строительства, стимулируемого программами господдержки.

Владимир Зубарев