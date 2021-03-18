США переходят в ограничения

Новые американские санкции из-за дела Алексея Навального вступают в силу. Соединенные Штаты запрещают продажу Москве вооружения, а также импорт российской продукции ВПК (военно-промышленного комплекса). Однако сотрудничество в авиационной и космической отраслях продолжается. При этом, по информации СМИ, на следующей неделе Вашингтон введет новые ограничения из-за возможного вмешательства России в американские выборы. Санкции могут затронуть российских руководителей. Кто может оказаться в черном списке? Какой ущерб понесет Россия и чем ответит Соединенным Штатам? Подробности — у Александра Рассохина.

Москва не устраивала кибератаки на инфраструктуру США во время президентских выборов. Однако российские власти пытались через подконтрольных агентов влияния «очернить» Джо Байдена и поддержать Дональда Трампа, утверждается в рассекреченном отчете американской разведки. И Вашингтон намерен на это реагировать. По информации СМИ, новые ограничения, вероятно, затронут и российских руководителей. Кого именно, можно только гадать, подчеркивает главный редактор Carnegie.ru Александр Баунов:

«Круг может состоять из силовиков в любом количестве, любых должностей, начиная с самых высоких. Я не думаю, что это будет глава правительства, президент и министр иностранных дел — это тройка, которую можно считать обычно освобожденной от санкций, если вообще нет идеи изолировать страну, перестать заниматься с ней международной политикой. Я не знаю, какая степень решимости показать Владимиру Путину, что он сделал что-то не так. Отдельные африканские режимы с такой изоляцией сталкивались».

Впрочем, об этих ограничениях, как пишет CNN, станет известно только на следующей неделе. А уже в четверг в силу вступают расширенные санкции из-за дела Навального. США останавливают экспорт в Россию вооружения и импорт нашей оборонной продукции. Впрочем, что касается авиационной и космической сфер, здесь взаимодействие продолжится — как минимум до 1 сентября. В ближайшее время больших потерь российским производителям ждать не стоит, признает экономист из Вашингтона Сергей Алексашенко, тем более что по многим аспектам военно-промышленного сотрудничества страны давно приостановили контакты.

«Российский ВПК использует импортные комплектующие, в том числе американские, в не очень больших объемах — в пределах 5-7%. Но очень часто бывает, что без 1-2% ключевых комплектующих не взлетает ничего. У российских оборонных заводов есть достаточно большой запас, поэтому я не ожидаю, что эффект будет немедленным. Я думаю, что американцы постепенно введут экстерриториальные ограничения. В отношении предприятий и компаний, расположенных за пределами США, но использующих американский патент или производящих аналогичные изделия, тоже будут введены какие-то ограничения»,— отмечает Алексашенко.

Санкции, которые гипотетически могут ударить по отечественной экономике, — это запрет на покупку российского госдолга. Вот и министр финансов Антон Силуанов, рассуждая о таком сценарии, заявил, что Центробанк, вероятно, должен будет в этом случае помочь банкам деньгами, чтобы те выкупали ОФЗ. Теоретически у США были возможности ввести санкции на госдолг еще три года назад. Но тогда в Белом доме не решились на такой шаг, напоминает Сергей Алексашенко:

«Министр финансов Стивен Мнучин написал специальную записку в Конгресс, объясняя, почему нельзя вводить санкции против рублевого госдолга — мол, это нанесет ущерб мировой финансовой системе и пошатнет ее. Американские банки в тот момент были заинтересованы в том, чтобы участвовать в покупке российского госдолга. С тех пор ситуация изменилась, ставки снизились. И мы видим, что последние полгода нерезиденты уменьшают свое присутствие в российском госдолге. Основной госдолг покупают российские крупные банки».

И классический вопрос: чем ответит Москва? Вероятно, исключительно персональными санкциями против американских чиновников, предполагает президент ассоциации Евро-атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина. Гипотетически Россия может ввести аналогичный американскому запрет на экспорт вооружения. Но коснется это главным образом поставок титана для Boeing, а кроме того, ударит по отечественным компаниям.

«В очередной раз будем стрелять себе в ногу. Готовы ли мы на это пойти?

Если готовы, тогда будут какие-то экономические санкции. Не вижу тут, чем мы можем больно ответить Соединенным Штатам. Ну, например, сейчас перестать поставлять титан. Но они его купят у китайцев»,— заключила Пархалина.

Еще две недели назад, когда стало известно о первых санкциях по делу Навального, российские власти громко возмущались и обещали принять ответные ассиметричные шаги. Однако пока вся реакция ограничилась словами.