Цой полужив

В качестве вынужденной меры в условиях карантинных ограничений воссоединившаяся группа «Кино» сняла фильм и записала альбом, который получил название «Кино в Севкабеле». Слушал и смотрел Борис Барабанов.

Обычно концертные фильмы выходят по окончании турне больших артистов — они фиксируют для истории уже случившееся событие. Так бы оно наверняка случилось и с туром проекта «Кино 2020», для которого под руководством продюсера Александра Цоя объединили свои усилия музыканты группы «Кино» — гитарист Юрий Каспарян и два бас-гитариста Александр Титов и Игорь Тихомиров. А до первого концерта этого проекта, который первоначально был намечен на 31 октября 2020 года, публика так и не узнала бы, каким именно образом голос и персона Виктора Цоя будут интегрированы в новое шоу.

Но случилась пандемия, и концерты были перенесены на февраль 2021 года, причем уверенности в том, что даты снова не изменятся, не было. В условиях полной неопределенности Александр Цой предложил сыграть и снять эту программу в индустриальном пространстве «Севкабель» на Васильевском острове, чтобы как минимум сохранить ее для архива. А средства на съемку и запись было решено собрать посредством краудфандинга. Фильм «Кино в Севкабеле» должен был скрасить фанатам ожидание полноценных концертов, которые, как и ожидалось, снова были отложены. Съемку назначили на 31 января 2021 года. Смонтированный фильм на 1 час 10 минут сначала стал доступен донаторам, а 15 марта появился в открытом доступе.

На YouTube выложили фильм, а на цифровых платформах стал доступен альбом «Кино в Севкабеле», состоящий из 15 песен.

Обозреватель “Ъ” обнаружил, что среди них нет ни «Группы крови», ни «Звезды по имени Солнце», ни «Хочу перемен», и немедленно поинтересовался у Александра Цоя, чем обусловлен такой выбор песен для программы.

Продюсер отметил, что подготовленная для живых выступлений программа длится почти три часа и не стоит судить о ней по этому «заполняющему проекту». «Мы не хотели показывать все хиты, хотя контент для них сделан. Мы просто не хотели снимать и монтировать весь материал — ни времени, ни сил, ни денег нам бы не хватило»,— сказал он.

Контент — это световая партитура и видеонарезки, которые проецируются на экран позади музыкантов. Среди них есть и крупные планы Виктора Цоя, которые синхронизированы с его голосом в динамиках. Однако музыканты «Кино» меньше всего хотели, чтобы «Цой пел с экрана», скорее, им было важно при помощи видео придать песням новое измерение.

Так, «Бездельник» проиллюстрирован фотографиями «Кино» середины 1980-х вперемежку с кинохроникой времен «строительства развитого социализма». «Время есть, а денег нет» исполняется на фоне настенных ковров и пожелтевших обоев советской квартиры, в которые, надо понимать, уставился обалдевший от бесцельного времяпровождения лирический герой. Для «Мы хотим танцевать» придумана анимация с героями-стилягами. Видеоряд песни «Бошетунмай» полон вариаций на тему китайской наглядной агитации — название песни происходит от китайского выражения «bushi chumai» («не продается»).

Но предметность и сюжетность в видеосопровождении постепенно уступают место абстракции, а кульминационная песня фильма «Кукушка» исполняется просто на фоне логотипа группы.

Для исполнения новых версий песен музыканты пригласили в группу барабанщика проекта «Симфоническое Кино» Олега Шунцова и гитариста группы «Тараканы!» Игоря Кежватова. По словам Юрия Каспаряна, для «Кино 2020» создавались версии, максимально приближенные к альбомным. Соответственно, вокальные дорожки Виктора Цоя слушателю знакомы до мелочей. Участие в программе двух бас-гитаристов обусловлено причастностью каждого из них к записи альбомов разных периодов. Однако, например, в песне «Дальше действовать будем мы» играют и Игорь Тихомиров, и Александр Титов, хотя к моменту ее премьеры на Четвертом фестивале Ленинградского рок-клуба последний из «Кино» уже ушел. Олег Шунцов играет с полноценным роковым напором, сидя за барабанной установкой, хотя оригинальный барабанщик Георгий Гурьянов играл стоя и предпочитал сдержанную манеру.

Нынешнее «Кино» могло позволить себе и клавишника, например, для партии в песне «Бошетунмай», где на синтезаторе сыграна главная тема. Оригинальная группа на концертах предпочитала справляться без клавишника, и на легендарном концерте 1990 года в «Олимпийском», который часто показывают по ТВ, «Бошетунмай» прекрасно обходится без партий клавишных вовсе. А в новой программе они все же звучат — в записи, как и голос Цоя. Зато у каждого из музыкантов в программе «Кино 2020» есть микрофон, и ближе к финалу фильма даже становятся слышны их голоса, когда они дружно орут припев песни «Мама-анархия». Получается своего рода «полу-live», в котором давно записанная музыка идеально сочетается с партиями, сыгранными «живьем».

Наверное, больше всего этому продукту радоваться должны радиостанции. До сих пор им приходилось крутить либо записи «Кино» 1980-х, либо прямолинейные танцевальные ремиксы.

Теперь же у них есть оригинальные песни, сыгранные в соответствии с сегодняшними техническими требованиями, но с «тем самым» голосом, от которого и сегодня мурашки бегут по коже. А гастрольный тур новой-старой группы, согласно свежим данным, начнется в апреле.