Состояние Трампа за время президентства снизилось на $700 млн

Состояние 45-го президента США Дональда Трампа упало с $3 млрд в начале его руководства страной в январе 2017 года до $2,3 млрд к настоящему времени, сообщает Bloomberg.

Ключевая составляющая состояния господина Трампа — офисные здания, отели и курорты. Ущерб им нанесла пандемия COVID-19. Кроме того, ущерб имиджу экс-президента нанес штурм Капитолия его сторонниками. В частности, это событие испортило отношения Дональда Трампа с брокерами и кредиторами, пишет Bloomberg.

В частности, коммерческая недвижимость господина Трампа потеряла 26% в цене с 2016 по 2021 годы. А доход от курортного бизнеса, по подсчетам агентства, упал на 42% с 2015 по 2020 годы.

В августе 2020 года Bloomberg сообщал, что с того момента, когда Дональд Трамп стал президентом США, его состояние сократилось на 10% и составляет $2,7 млрд. Таким образом, с августа экс-президент потерял еще $400 млн.

Господин Трамп занимал пост президента США с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года. Отметим, что по данным опроса Morning Consult/Politico, после проигранной кандидату от демократов Джозефу Байдену президентской гонки 79% республиканцев сохранили к нему положительное отношение. Большинство конгрессменов и сенаторов от партии также сохраняют ему лояльность.

О том, как Дональд Трамп борется за сохранение своего влияния,— в материале “Ъ” «Дональд Трамп жалеет себя для других».