Альфа-банк заплатит клиентам за информацию о телефонных мошенниках

Альфа-банк будет выплачивать денежное вознаграждение за информацию о телефонных мошенниках, которая поможет поймать преступников, сообщил РБК представитель кредитной организации. Сумма одного вознаграждения составит 1 млн руб., а их общая сумма составит 5 млн руб., но может быть увеличена.

«Участник сможет узнать о том, что его информация помогла поймать мошенника, когда мы свяжемся с ним и попросим пойти в полицию и дать показания для следствия»,— сообщил представитель банка. Такой информацией может быть номер телефона, запись разговора, контакты мошеннических колл-центров и пр.

Информацию можно предоставить с 17 марта по 30 апреля. Для сбора данных создан специальный сайт и почтовый ящик. Информацию можно предоставить анонимно. Выплаты будут перечислять только на счета в самой кредитной организации.

В Тинькофф-банке также прорабатывают планы по поощрению информаторов о телефонных мошенниках. В Райффайзенбанке и банке «Открытие» низко оценили эффективность такой меры.

Ранее стало известно, что руководители тюрем и колоний смогут требовать от операторов связи блокировать номера заключенных. Инициатива направлена против мошеннических колл-центров в тюрьмах. Однако эксперты считают, что большинство таких центров уже находятся за пределами мест лишения свободы.

Подробности — в материале “Ъ” «Зона вне действия сети».