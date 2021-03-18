Тюменская облдума поддержала ходатайство о присвоении Тюмени звания «Город трудовой доблести»

Депутаты Тюменской областной дум поддержали обращение администрации Тюмени к президенту Владимиру Путину с ходатайством о присвоении городу почетного звания «Город трудовой доблести». Решение было принято сегодня на заседании облдумы.

Мэр Тюмени Руслан Кухарук подчеркнул, что инициативу присвоения городу почетного звания поддержали более 160 тыс. местных жителей. Ранее губернатор Александр Моор подписал распоряжение об обращении к главе государства с аналогичным ходатайством.

Напомним, федеральный закон «О почетном звании Российской Федерации “Город трудовой доблести”» был принят Госдумой в начале 2020 года. Согласно документу, звание может быть присуждено за документальное подтверждение фактов трудового героизма жителей города в 1941-1945 годах. В июле прошлого года президент Владимир Путин присвоил почетное звание 20 городам, в том числе Екатеринбургу и Нижнему Тагилу. Во всех муниципалитетах установят стелу с изображением герба города и текстом соответствующего указа президента.

Отвечая на вопросы депутатов, господин Кухарук отметил, что выбирать место для установки стелы власти Тюмени будут совместно с жителями. «Этот случай не станет исключением. Мы объявим конкурс и определимся с местом. Также объявим открытый конкурс, чтобы определить с макетом и образом будущего монумента»,— подчеркнул мэр.

Депутат от ЛДПР Александр Лобов предложил в случае присвоения звания разрешить жителям Тюмени и туристам бесплатно посещать музеи, а дикторам аэропорта, железнодорожного вокзала и автовокзала рекомендовать перед название города произносить слова «город трудовой доблести».

Анастасия Реутова