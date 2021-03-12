Тюменское правительство попросит Путина присвоить Тюмени звание «Город трудовой доблести»

Правительство Тюменской области обратится к президенту РФ Владимиру Путину с ходатайством о присвоении Тюмени почетного звания «Город трудовой доблести». Как сообщили в региональном оперативном штабе, соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор.

Как уточнили в оперштабе, инициативу о присвоении Тюмени почетного статуса выдвинули жители, члены региональной общественной палаты и более 50 трудовых коллективов города.

«Тюмень достойна этого высокого звания. Сохранить и передать грядущим поколениям благодарную память о трудовом подвиге земляков, которые, не щадя себя, трудились под девизом "Все — для фронта, все — для Победы!" — наш долг»,— подчеркнул господин Моор.

За годы Великой Отечественной войны в Тюмень было эвакуировано несколько десятков предприятий из европейской части СССР. Среди них было опытно-конструкторское бюро Олега Антонова, выпускавшее бесшумные планеры, предназначенные для разведки и заброски партизан в тыл противника, а также работавшее над созданием «крылатого танка». Помимо этого, во время войны в Тюмень было эвакуировано тело Владимир Ленина. Функции мавзолея временно исполняло здание нынешней Тюменской государственной сельскохозяйственной академии.

Напомним, федеральный закон «О почетном звании Российской Федерации “Город трудовой доблести”» был принят Госдумой в начале 2020 года. Согласно документу, звание может быть присуждено за документальное подтверждение фактов трудового героизма жителей города в 1941-1945 годах.

В июле прошлого года президент Владимир Путин присвоил почетное звание 20 городам, в том числе Екатеринбургу и Нижнему Тагилу. Во всех муниципалитетах установят стелу с изображением герба города и текстом соответствующего указа президента. Место для стелы в Екатеринбурге будут выбирать на общественных обсуждениях. Власти Нижнего Тагила планируют разместить памятную стелу на Привокзальной площади.