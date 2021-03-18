Не жевать на ходу

Утвердительный ответ Джозефа Байдена на вопрос телевизионного интервьюера, считает ли он Владимира Путина убийцей, вопиющ даже на фоне давно уже находящихся в свободном падении отношений Вашингтона и Пекина. Реакция у нас колеблется в диапазоне от предположения, что американский президент не вполне соображает, о чем его спрашивают, до версии, что Байден таким образом объявил России и Путину войну.
Первую гипотезу легко опровергнуть, посмотрев видеоотрывок. Байден говорит вполне уверенно и связно, вспоминает свои довольно уже давние встречи с Путиным, а ответ на вопрос даже несколько картинен. Что называется, в здравом уме и твердой памяти. Относительно второго варианта, конечно, возможно домыслить, что столь безапелляционное высказывание было сигналом каким-то противникам Кремля, мол, «можно», «изгой». Но это должно было бы свидетельствовать о высокой важности российской темы для президента США. Между тем контекст — и интервью, и политики в целом — этого не демонстрирует.
Байден говорит об американских проблемах, тема Путина всплывает в связи с обнародованным накануне докладом (.pdf) разведсообщества о вмешательстве в выборы прошлого года. Документ не содержит обвинений, сопоставимых с теми, которые выдвигались в связи с выборами-2016.
Развивает эту мысль другой доклад спецслужб, выпущенный в день интервью,— утверждения Трампа и его единомышленников об украденных выборах подхлестнули экстремизм внутри Соединенных Штатах. В целом начинает выстраиваться понятная взаимосвязь внешних противников и действующей в их интересах внутренней пятой колонны. Классика.
Высказывания Байдена позволяют сделать два вывода.
Во-первых, внутренняя политика продолжает безоговорочно доминировать в повестке дня американской администрации, как это было и при Трампе. Ожидания, что победа демократов хотя бы на время утихомирит всепоглощающие внутренние свары, которые фонтаном выплескиваются наружу, не оправдались. Демпартия торопится закрепить плоды своего успеха, и привычный за предыдущие четыре года инструмент в виде русского вмешательства по-прежнему востребован. И это снова инструмент, то есть средство, а не цель.
Она призвана наглядно продемонстрировать разрыв с трампизмом. Но на деле курс будет осторожным продолжением тактики на сокращение международных обязательств. Осторожным по сравнению с периодом Трампа, но усиленным по сравнению со временем Обамы. В общем дымовая завеса, призванная затушевать реальные действия.
Во-вторых, и это, наверное, важнее, высказывания Байдена подчеркивают феномен, который все более пышным цветом расцветает в международной политике. Образно его можно назвать триумфом языка без костей, а описательно — расширяющейся пропастью между деятельностью речевой и практической.
Сейчас это явно не так. В том же интервью, припечатав Путина, Байден без смущения заметил, что «можно идти и жевать жвачку одновременно». То есть Вашингтон собирается взаимодействовать с Москвой, где ему это нужно.
Это самомнение основано на уверенности руководства США, что никаких серьезных последствий у подобного поведения не будет. Америка за 30 лет после Холодной войны привыкла к всевластию и даже теперь, несмотря на нескрываемые трудности, считает его неотъемлемым свойством. Вашингтонский истеблишмент полагает, что отношения с ним самоценны по определению, и ради их сохранения (избегания их деградации к откровенной вражде) все страны, включая и объявленных стратегическими соперниками Китай и Россию, готовы проявлять смирение. Иными словами, для внешних партнеров связи с Соединенными Штатами заведомо важнее, чем наоборот. Исчерпывающую формулировку такого сознания дала почти четверть века назад Мадлен Олбрайт, назвавшая США «незаменимой державой».
Но есть и другая причина. Отсутствие реальной военной угрозы, точнее вера в незыблемость сдерживания, придает ответственным лицам «легкость мысли необыкновенную», а отношения превращает в подобие сетевой компьютерной игры. Нравы и обычаи дипломатии сближаются со стилем общения в социальных сетях, благо они стали с легкой руки Трампа главным даже не рупором, а источником и пространством политики. В этом есть свои плюсы — как и в сетевых «срачах», пыл часто становится вербальным, там и выдыхается. Но сколь геймифицированной ни становилась бы политическая среда, гарантировать, что действия будут разворачиваться только в ней, никто не возьмется. Нельзя исключить, что за «базар» придется отвечать, и чем менее «фильтрованным» он будет, тем рискованнее переход в «офлайн».
Отзыв посла на консультации — шаг естественный, но недостаточный. Логичной была бы полная заморозка отношений за исключением минимально необходимых технических аспектов. Самое главное, требуется опровергнуть убеждение США, что возможно произвольное поведение в большинстве областей при сохранении полезного взаимодействия в отдельных важных для них сферах. Жевать на ходу не получится.
Традиционный для нас подход обратный.
Резонно предположить, что нынешнее состояние дел является продуктом такого подхода. Значит, от него пора отказаться. Обычное возражение на это — есть общие проблемы, решение которых в обоюдных интересах, а диалог все равно лучше его отсутствия, пусть даже на будущее. И в качестве примера приводится опыт «самых мрачных страниц Холодной войны», даже тогда удавалось находить общий язык по наиболее важным проблемам безопасности и т. д.
Если уж прибегать к такой логике, то надо вспомнить, что «самые мрачные страницы» были отмечены высокой степенью структурированности конфронтации и внимательным отношением к словам и делам. Стороны воспринимали друг друга всерьез и надолго. Надолго — в том смысле, что ни та, ни другая сторона не исходила из вероятности фатального ослабления или даже исчезновения конкурента. Сейчас нет ни прежнего «всерьез», ни тогдашнего «надолго». И опоры стратегической стабильности (а она была основанием стабильности в целом) на глазах подвергаются эрозии. Диалог в том виде, как он развивался или сворачивался в минувшие несколько лет, не производил новую повестку дня, а разрушал ту, что была.
Осторожность должна быть основной международно-политической добродетелью, тем более что внутренние проблемы у всех перевешивают по значимости внешние. Сокращение внешних связей до тех, которые либо совершенно необходимы, либо гарантированно плодотворны,— естественный ответ на сложившуюся ситуацию. Там же, где отношения конфликтны, бесплодны и сопровождаются хамством со стороны собеседника, ценность в их сохранении трудно доказать.