В Ярославле в 2021 году благоустроят 24 двора из 130 предложенных

В 2021 году в Ярославле в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и проекта «Решаем вместе» будут благоустроены 24 дворовые территории, сообщили в пресс-службе мэрии города. Кроме того, работы по благоустройству планируются в парке Победы во Фрунзенском районе. По информации пресс-службы, на 18 объектах уже ведутся подготовительные работы.

Согласно опубликованным документам на сайте мэрии, в территориальные администрации города было направлено 130 заявок на проведение благоустройства дворов по программе «Решаем вместе». Из этого числа были отобраны 24 двора и парк Победы.

«По предложениям администраций был проведен комиссионный осмотр указанных дворовых территорий на предмет уточнения их технического состояния»,— говорится в документе мэрии.

В региональном департаменте ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов отметили, что по условиям проекта, жители сами принимают решение, как будет выглядеть их двор, парк или сквер. В департаменте сообщили, что голосование за объекты на 2022 год начнется 26 апреля и продлится до 30 мая.

В этом году голосование пройдет в онлайн-формате на общероссийской платформе https://76.gorodsreda.ru/. Чтобы проголосовать, нужно зарегистрироваться на этом интернет-ресурсе через портал госуслуг.

Дарья Сабаева