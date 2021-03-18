Дело красноярского бизнесмена Быкова рассмотрит суд присяжных

Дело красноярского предпринимателя Анатолия Быкова, которого обвиняют в двойном заказном убийстве, рассмотрят с участием коллегии присяжных заседателей, сообщил адвокат Алексей Прохоров. Свердловский райсуд начал предварительное слушание дела 4 марта. Защита Быкова ходатайствовала о рассмотрении дела присяжными.

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«Суд постановил назначить открытое судебное заседание по уголовному делу в отношении Быкова Анатолия Петровича… на 11 часов 30 минут 12 апреля 2021 года в помещении Свердловского районного суда… в составе судьи и коллегии из шести присяжных заседателей с участием подсудимого, его адвоката, прокурора, потерпевших»,— говорится в постановлении суда, которое господин Прохоров предоставил «РИА Новости».

Анатолию Быкову инкриминируют заказное убийство в 1994 году коммерсантов Александра Наумова и Кирилла Войтенко из-за конфликта, возникшего по поводу распределения доходов от совместного бизнеса. С мая 2020 года он находится в СИЗО. В отношении бизнесмена расследуется еще три уголовных дела. Его подозревают в покушении на убийство вице-президента Федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского, создании организованного преступного сообщества, а также в налоговых махинациях на 77 млн руб. Быков все претензии силовиков в свой адрес отрицает.

Подробности дела — в материале “Ъ” «На Анатолия Быкова собрали первые 18 томов».