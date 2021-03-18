Полпред в ЮФО назвал слабыми противопожарные меры в особо охраняемых территориях на Кубани

Полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов назвал слабой, ведущуюся противопожарную работу на особо охраняемых природных и заповедных территориях Краснодарского края и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

По его словам, из-за этого количество природных пожаров выросло почти в три раза, в том числе в особо охраняемых заповедных зонах Кубани. В качестве примера господин Устинов привел пожары в заповеднике «Утриш», где в течение нескольких лет пожары вспыхивали из-за нарушения закона о пребывании людей и ведении хозяйственной деятельности в заповедных территориях.

В связи с этим Владимир Устинов попросил руководителя следственного управления по Краснодарскому краю взять на контроль следствие по возбужденным уголовным делам и обеспечить не только привлечение к уголовной ответственности виновников, но и обеспечить возмещение материального ущерба.

Он также поручил взять ситуацию на контроль губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву, потребовав добиться, чтобы принимаемые на краевом уровне решения по обеспечению пожарной безопасности исполнялись всеми муниципальными органами власти, а не отправлялись под сукно.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 17 марта губернатор Краснодарского края предложил увеличить штрафы для собственников и арендаторов объектов лесного фонда и земель сельскохозяйственного назначения за нарушение противопожарных мер. https://www.kommersant.ru/doc/4731331

«Сейчас мы можем взыскать всего 2 тыс. руб. Но если по их вине возник пожар и нанесен реальный ущерб, то и ответственность должна быть соразмерной», – заявил глава региона.

Крупный природный пожар произошел в заповеднике «Утриш» в августе 2020 года. Его удалось потушить только спустя трое суток с привлечением крупной группировки МЧС. От огня пострадало 126 га леса. На побережье отмечены четыре крупных очага возгорания леса, к ликвидации ЧС привлекались вертолеты и самолеты МЧС.

Наиболее сложная ситуация в Анапе, там пожар охватил более 100 га вблизи берега моря, из зоны чрезвычайной ситуации эвакуированы более 1 тыс. человек.

Ущерб от пожара составил почти 1 млрд руб. Из-за пожара сгорело 4,8 тыс. деревьев, среди них три породы, занесенные в Красную книгу.

В сентябре 2020 года в отношении главы заповедника Олега Кондратьева возбудили уголовное дело о халатности. В декабре 2020 года на него завели второе уголовное дело – по подозрению в превышении должностных полномочий.

Алексей Белянин