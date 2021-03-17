На Кубани планируют увеличить штрафы для арендаторов лесных участков за нарушения противопожарных мер

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил увеличить штрафы для собственников и арендаторов объектов лесного фонда и земель сельскохозяйственного назначения за нарушение противопожарных мер. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Инициатива была озвучена на совещании под председательством полпреда президента РФ в ЮФО Владимира Устинова.

«Сейчас мы можем взыскать всего 2 тыс. руб. Но если по их вине возник пожар и нанесен реальный ущерб, то и ответственность должна быть соразмерной», – заявил глава региона.

Владимир Устинов поддержал предложение главы Кубани, пообещав включить его в решение сегодняшнего совета по предотвращению и ликвидации ЧС, после чего его направят президенту РФ.

По официальным данным, в 2020 году количество природных пожаров в округе возросло почти на 15% ( 37,5 тыс.), в том числе на особо охраняемых природных и заповедных зонах. К примеру, в Краснодарском крае пожар затронул около 130 га на Утрише.

Как писал “Ъ-Кубань”, расширить границы «Утриша» в августе 2020 года предложил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

9 марта 2021 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении территории государственного природного заповедника «Утриш» на 1,3 тыс. га за счет присоединения новых земельных участков. Таким образом, «Утриш» станет единой заповедной территорией с самым большим охраняемым участком акватории Чёрного моря в России.

Наталья Решетняк