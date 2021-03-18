Райффайзенбанк: большинство заемщиков готовы отказаться от спонтанных покупок и путешествий ради ипотеки

Лишь четверть россиян ни в чем себя не ограничивали, чтобы собрать необходимую сумму на первый взнос по ипотеке, показал опрос Райффайзенбанка (входит в топ-10 ипотечных банков). Остальные 75% респондентов указали категории покупок, от которых готовы отказаться ради ипотеки.

В опросе приняло участие свыше 1 тыс. жителей десяти городов-миллионников, которые планируют приобрести недвижимость в ближайший год. Большинство респондентов старше 26 лет и зарабатывают в месяц 30–60 тыс. руб. (54%). Ранее “Ъ” писал, что к накоплениям на первоначальный взнос россияне стали подходить более систематично.

Как показал опрос, в первую очередь (48%) россияне отказываются от спонтанных покупок, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке. 46% заемщиков отказываются и от путешествий. На третьем месте по популярности среди покупок, от которых готовы отказаться ради ипотеки, развлечения (37%). Меньше всего россияне готовы экономить на покупке крупной бытовой техники (27%), обновлении гардероба (23%) и косметике (14%).

В то же время семьи с двумя и более детьми меньше экономят на чем-либо во время накопления первоначального взноса. Как следует из опроса, они реже отказывались от путешествий: 38% против 55% тех, у кого один ребенок, и 46% тех, у кого нет детей. «Возможно, это обусловлено тем, что данные семьи в большей степени полагаются в решении этого вопроса на материнский капитал»,— указывают в банке.

Отдел финансов