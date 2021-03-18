Инвестиционная компания А1

была создана в 1989 году, первоначально называлась «Альфа-Эко». В 2004–2005 годах компания была переименована в А1. Входит в «Альфа-групп». Осуществляет инвестиции в капитал компаний в различных отраслях экономики в интересах акционеров, клиентов и партнеров. Специализируется на инвестициях в компании, находящиеся в сложной финансовой ситуации, в условиях корпоративных конфликтов. В рамках реализуемых проектов А1 занимается поиском и возвратом денежных средств и других активов. Финансирование проектов компании осуществляется за счет собственных и заемных средств. Среди реализованных проектов — «Сан Интербрю» (транснациональный концерн), «Владпиво» (Приморский край), «Патра» (Екатеринбург), «Сябар» (Белоруссия), группа компаний (ГК) «Систематика», ГК «Росводоканал», «Вымпелком», ТНК-ВР, объединенная сеть «Формула кино» и др.