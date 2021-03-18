Елинсон Андрей Михайлович

Родился 10 января 1979 года в Москве. В 2000 году окончил Финансовую академию при правительстве России по специальности «бухгалтерский учет и аудит». С 1997 года работал в компании «Делойт и Туш СНГ», где прошел путь от аудитора до партнера. С 2007 по 2009 год работал в компании «Базовый элемент» в должности директора департамента корпоративного управления и внутреннего контроля. С 2009 по 2013 год — заместитель гендиректора «Базэла». В феврале 2013 года был назначен председателем совета директоров компании «Базэл Аэро». С декабря 2015 года до марта 2018 года был директором по управлению активами консорциума «Альфа-групп». С марта 2018 года — управляющий партнер A1 (инвестиционное подразделение «Альфа-групп»). Член наблюдательного совета консорциума «Альфа-групп» и A1 Investment Holding. Сертифицированный бухгалтер (Certified Public Accountant) и специалист по борьбе с корпоративным мошенничеством США (Certified Fraud Examiner), также имеет российский квалификационный аттестат аудитора и британский сертификат по управлению компанией на уровне совета директоров (Certificate in Company Direction).