Остался при делах

Саратовский областной суд оставил в силе постановление Следственного комитета о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего прокурора Кировского района Саратова Андрея Пригарова. Его адвокат Андрей Морозов попытался обжаловать вынесенное в январе этого года аналогичное решение Волжского районного суда. Господин Морозов настаивал, что у следствия не было достаточно времени для проверки, а основанием для возбуждения дела стало лишь заявление потерпевшего. Андрей Пригаров обвиняется в двух эпизодах получения крупных взяток и злоупотреблении должностными полномочиями. Вину бывший районный прокурор не признает.

Вчера Саратовский областной суд отказался удовлетворять апелляционную жалобу адвоката Андрея Морозова на решение Волжского районного суда, который не стал отменять возбуждение уголовного дела в отношении бывшего прокурора Кировского района Саратова Андрея Пригарова.

В январе этого года Волжский районный суд Саратова, рассмотрев жалобу адвоката экс-прокурора Андрея Морозова на возбуждение уголовного дела о получении господином Пригаровым взятки 18 млн руб., принял решение отклонить ходатайство защиты.

Как писал „Ъ“, 30 декабря прошлого года в отношении Андрея Пригарова было возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Следствие считает, что с декабря 2017 года по декабрь 2020 года прокурор получил от руководителя организации, занимающейся предоставлением ритуальных услуг, за «общее покровительство» 18 млн руб. Взяткодателем, согласно материалам следствия, выступает гендиректор саратовского МУСПП «Ритуал» Михаил Шулекин. Он же и заявил, что передавал средства прокурору Кировского района через соучредителя саратовского ООО «Ритуал» Олега Вартанова. В тот же день в отношении Андрея Пригарова было возбуждено второе уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями.

31 декабря Андрей Пригаров был задержан, в отношении него была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, которую позже отменил областной суд. Экс-прокурор остается под подпиской о невыезде. Он был назначен на должность районного прокурора в феврале 2018 года, в январе его уволили из органов ­прокуратуры.

В январе было возбуждено еще одно уголовное дело о возможном получении Андреем Пригаровым взяток на этот раз от соучредителя строительной компании ЖСК «Зодчий» Алексея Григорьева. По версии следствия, с 2015 года по декабрь 2020 года он систематически получал от строительной организации средства и имущество за «оказание содействия в получении застройщиком разрешительной документации на строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов». Общая сумма взяток, как считает следствие, не менее 15 млн руб.

Обжалуя возбуждение первого уголовного дела, адвокат Андрей Морозов отмечал, что дело возбуждено в день подачи заявления о преступлении, а значит, у следствия было недостаточно времени для принятия решения о возбуждении уголовного дела в отношении спецсубъекта. Кроме того, как отмечал господин Морозов, решение о возбуждении дела было основано лишь на показаниях одного свидетеля. Адвокат уверен, что у следствия не имелось каких-либо правовых оснований и достаточных данных для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела. Возбуждение уголовного дела о взятках от строительной компании защита Андрея Пригарова не обжаловала

Как отметили в областном суде, дело действительно возбуждено только по заявлению Михаила Шулекина, который утверждает, что именно районный прокурор брал у него взятки за «общее покровительство». Однако «поводом для возбуждения уголовного дела служит, в том числе, заявление о преступлении, а основанием является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления», пояснили в суде. Мнение адвоката, что проверка была проведена в слишком короткие сроки, «не свидетельствует о незаконности постановления о возбуждении уголовного дела, поскольку оно полностью соответствует требованиям закона», отметили в областном суде.

«Возбуждение уголовного дела — это лишь начало предварительного расследования, в ходе которого производится сбор достаточных доказательств. Они ложатся в основу предъявляемого лицу обвинения. Вопрос о наличии вины обвиняемого в совершении преступления может быть решен только в ходе судебного разбирательства при рассмотрении уголовного дела по существу»,— заявили в суде.

Андрей Пригаров не признает вину в инкриминируемых ему преступлениях. Андрей Морозов назвал отказ от обжалования второго уголовного дела о взятках «тактическим адвокатским решением». «Пока мы посмотрим, что будет с первым уголовным делом. Обязательно будем подавать кассационную жалобу по тем же самым основаниям»,— отметил ­адвокат.

Сергей Петунин