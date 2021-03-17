Роскомнадзор может получить доступ к данным о телефонных разговорах россиян

Роскомнадзор в рамках борьбы с серыми сим-картами может получить право требовать от операторов мобильной связи предоставлять личные данные абонентов, в том числе сведения об их звонках, следует из постановления правительства, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов. На документ обратило внимание РБК.

Если проект будет принят, операторы будут обязаны предоставлять Роскомнадзору данные об абонентах. В частности, речь идет о таких сведениях, как ФИО, паспортные данные. Если номер корпоративный, то необходимо будет сообщать наименование организации, ее реквизиты, факты передачи текстовых и мультимедийных сообщений и голоса в сети. Также будет передаваться информация о видах звонков, которые совершали абоненты или пользователи корпоративных тарифов, номера вызывающего и вызываемого абонента. Обновлять информацию операторы должны будут ежедневно через подключенные к регулятору системы.

Опрошенные РБК участники рынка считают, что масштаб запрашиваемой информации будет нарушать тайну связи. Гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков заявил, что Роскомнадзор в том числе рассчитывает получить доступ к так называемым CDR (Call Detailed Record) — деталям о звонке, которые сейчас доступны только правоохранителям. Но для контроля над серыми сим-картами ведомству достаточно сведений об оформлении договора и способе подтверждения личности абонента, добавил он.

При этом в пресс-службе Минцифры заявили ТАСС, что новые меры не нарушат тайну связи и не коснутся содержимого звонков и сообщений. «Предусмотренные законодательством сведения будут передаваться в Роскомнадзор. В соответствии с принятым 533-ФЗ ("О внесении изменений в федеральный закон «О связи»".— “Ъ”) ведомство сможет блокировать корпоративные сим-карты, подлинность владельцев которых не подтверждена»,— заявили в министерстве. В пресс-службе добавили, что это позволит «навести порядок на рынке серых сим-карт и снизить количество случаев мошенничеств».

Ранее в феврале Минцифры предложило официально вывести информацию о фактах совершения мобильных звонков, их стоимости и длительности, а также о местоположении мобильных телефонов за пределы действия тайны связи. Соответствующий законопроект министерство обсуждает с участниками рынка и другими ведомствами. МВД, ФСБ и ФСО могли и раньше запрашивать у операторов эту информацию без суда. Но в случае реализации идеи Минцифры полученные таким образом данные и основанные на них действия невозможно будет оспорить, исключить из обвинений и разбирательств.

Подробнее — в материале “Ъ” «Абонентов развесят по вышкам».