Порядок требует исключения

«Бунт будет подавлен»,— по-армейски характеризует кадровый конфликт в рядах «Юнармии» заместитель главы московского штаба организации Герой России Геворк Исаханян. Столичное руководство военно-патриотического движения в течение нескольких месяцев пытается снять с должности и исключить из «Юнармии» главу отделения в ЦАО Москвы Ивана Воробьева. Господин Воробьев видит свою цель в воспитании патриотов, но уверяет, что начальство «постоянно отвлекает от системной работы, не оказывая помощи» и заставляет заниматься «показательными выступлениями». На стороне московского штаба — федеральная поддержка. За Иваном Воробьевым, по его словам,— симпатии коллег из низовых отделений движения. Пока не ясно, как закончатся эти бои местного значения с участием членов «Юнармии», но, как выяснил “Ъ”, это уже не первый подобный конфликт.

Здоровые, патриотично настроенные граждане

Всероссийское детско-юношеское движение «Юнармия» создано в январе 2016 года по инициативе министра обороны Сергея Шойгу. Учредителями организации выступили ДОСААФ, Общероссийская общественная организация ветеранов ВС РФ, первый замначальника ЦСКА Светлана Хоркина, депутат Госдумы Валентина Терешкова, депутат Госдумы и председатель Союза десантников России Валерий Востротин. Министр обороны заявил, что основная задача «Юнармии» — воспитание здоровых, патриотично настроенных граждан. Тем не менее критики «Юнармии» указывали, что она способствует милитаризации страны. Сергей Шойгу подобные обвинения отрицал.

Дети могут вступить в «Юнармию» с восьми лет. По официальным данным, в организацию, которая представлена в 85 регионах страны, входят около 775 тыс. детей и подростков.

В движении говорят, что они получают доступ к изучению техники и занятиям спортом на базе ЦСКА и ДОСААФ. Специальные смены для юнармейцев предусмотрены в детских центрах «Орленок», «Артек» и других. Юнармейцы участвуют в занятиях различных секций и кружков, где могут освоить азы военной подготовки. Движение прямо не финансируется из федерального бюджета, но его отделения могут претендовать на получение грантов и субсидий некоммерческим организациям.

Военно-патриотическая акция «Служить России суждено тебе и мне!» на территории «Артека» Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Постоянно действующим руководящим органом движения является главный штаб. Его состав выбирает всероссийский слет движения. Аналогично управление организовано в региональных и местных отделениях: штабы с начальниками избирают слеты. В них принимают участие все члены движения, но голосовать могут только те, кто достиг 18 лет.

Борьба за командные высоты становится причиной конфликтов. Так, в прошлом году разгорелся скандал, связанный с отстранением от должности руководителя нижегородского отделения «Юнармии» Сергея Кулькова. В главный штаб движения поступила жалоба за подписью глав трех десятков местных отделений «Юнармии». В ней утверждалось, что господин Кульков не исполняет свои обязанности, а также «рубит» все инициативы местных отделений.

Бывший руководитель нижегородского отделения «Юнармии» Сергей Кульков Фото: ДОСААФ Нижегородской области

Руководство движения постановило провести в Нижегородской области слет «Юнармии» для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий господина Кулькова. На его защиту встал член федерального штаба движения Максим Катан, заявивший, что жалоба сфальсифицирована. Представители ряда местных отделений, утверждал господин Катан, заявили, что не подписывались под обращением. Максим Катан даже пытался оспорить решение главного штаба в суде, но безуспешно.

Источники “Ъ” утверждали, что за появлением жалобы могут стоять представители регионального министерства образования, которые лоббировали отставку господина Кулькова.

Региональный слет движения прошел 14 октября 2020 года. Сергей Кульков, не дожидаясь решения, подал в отставку и выступил против проведения массового мероприятия в условиях пандемии.

Иван Воробьев и его неоплачиваемое хобби

Глава отделения «Юнармии» в ЦАО Москвы Иван Воробьев (справа) Фото: ВВПОД «Юнармия» ЦАО г. Москвы

Похожий кадровый конфликт, выяснил “Ъ”, разворачивается и в столице. Глава штаба «Юнармии» ЦАО Москвы Иван Воробьев вступил в открытое противостояние с московским руководством, которое пытается снять его с должности и исключить из рядов движения.

Ивану Воробьеву 30 лет, о своей карьере он рассказывает крайне скупо. «Я потомок разведчиков. Отслужил срочную службу на должностях рядового и сержантского состава в Преображенском полку. Окончил МГИМО по специальности "международное право". В дальнейшем работал в разных структурах, работающих в сфере топливно-энергетического комплекса»,— описывает он биографию, предпочитая не вдаваться в детали. Отметим, 154-й отдельный комендантский Преображенский полк является одним из самых привилегированных воинских формирований ВС России. В него входит батальон почетного караула, который участвует «во всех крупнейших мероприятиях, проводимых руководством государства в нашей стране и за рубежом».

Свою деятельность в «Юнармии» сам Иван Воробьев характеризует как «неоплачиваемое хобби».

По его словам, к движению он присоединился с момента создания отделения в ЦАО — в мае 2017 года. Иван Воробьев тогда занял позицию ревизора в штабе. «Выбрал для себя "Юнармию" в ЦАО, потому что хотел сделать образцово-показательный округ, где дети были бы счастливы, занимаясь любимым делом, а после учебы помогали бы Родине»,— говорит он.

Отметим, конфликт вышестоящего и местного подразделений начался еще до того, как последнее возглавил Иван Воробьев. Вместо Вячеслава Низовцева в первой половине 2019 года на этот пост московский штаб пытался пролоббировать свою кандидатуру, но встретил сопротивление. Судьба этого поста была решена 10 апреля 2019 года на заседании штаба ЦАО.

Заместитель главы московского штаба «Юнармии» Геворк Исаханян Фото: Министерство обороны РФ

Заместитель главы московского штаба организации Герой России Геворк Исаханян и Иван Воробьев примерно одинаково описывают события. «Когда штаб не принял их кандидатуру на должность исполняющего обязанности главы штаба в ЦАО, Геворк Исаханян спросил: кто из вас был бы готов взять на себя эту ношу? — рассказывает Иван Воробьев.— Желающих не нашлось. Это же общественная, неоплачиваемая должность. Увидев, что альтернатив нет, я предложил свою кандидатуру. Наш штаб не возражал». Геворк Исаханян поясняет, что позже городской штаб согласовал кандидатуру Ивана Воробьева в качестве исполняющего обязанности главы отделения и постановил провести в октябре 2019 года внеочередной слет движения в ЦАО, где уже и должен был быть избран полноценный руководитель.

Однако юнармейские руководители разных уровней так и не смогли найти общий язык.

«Для меня важно, чтобы дети росли патриотами и могли заниматься любимым делом на пользу стране,— рассказывает о разногласиях господин Воробьев.— Я понимал, что показательные мероприятия будут, но они не должны идти вразрез с развитием детей. Как только я заступил на должность, мне сразу стали поступать звонки от помощника Исаханяна Владимира Кайгородова. Он требовал, чтобы мои юнармейцы участвовали в мероприятиях по всей Москве, в том числе и в Ботаническом саду. Но на момент моего вступления в должность численность юнармейцев в ЦАО составляла около 200 человек. Я недоумевал, почему мы должны ехать в Ботанический сад, когда в отделении СВАО две тысячи человек? Почему я должен срывать детей с уроков для мероприятия в другом округе?

Московский штаб постоянно отвлекал меня от плановой и системной работы, не оказывая при этом помощи».

Своими успехами Иван Воробьев называет «значительный рост» числа юнармейцев ЦАО, налаживание контактов с Российским военно-историческим обществом, организацию курсов военного перевода для талантливых детей на базе Военного университета Минобороны, методическую и юридическую помощь руководителям юнармейских отрядов.

«Есть такое выражение — одесский шум похожий на работу,— заметил Геворк Исаханян в разговоре с “Ъ”.— Он говорит, что проводит какие-то курсы. Но по ним не представлены отчеты, не согласованы планы. Все округа присылают отчеты, а по ЦАО их просто нет».

Слет отделения «Юнармии» в ЦАО решили провести 25 октября. По версии господина Исаханяна, Иван Воробьев не смог соблюсти процедуру подготовки мероприятия. Согласно уставу «Юнармии», местное отделение за месяц должно сообщить время и место проведения слета. Региональный штаб, в свою очередь, должен предложить кандидатуру на должность руководителя отделения.

Иван Воробьев объясняет задержки и нарушение формальной процедуры тем, что хотел провести слет в Центральном доме Российской армии им. М. В. Фрунзе, чтобы «устроить детям праздник, а не отчетно-выборное собрание». Для этого нужны были разрешения двух заместителей министра обороны РФ, получение которых, по его словам, и потребовало времени.

Юнармейцы во время парада Победы Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Слет «Юнармии» ЦАО все-таки прошел в ЦДРА с военным оркестром, вынесением штандарта Преображенского полка и избранием Ивана Воробьева на должность начальника штаба. Однако, говорит господин Исаханян, уже в ноябре московский штаб аннулировал его итоги и постановил исключить Ивана Воробьева из движения. Последний, в свою очередь, такое решение называет нелегитимным. По словам Ивана Воробьева, Геворк Исаханян даже обвинил его в политической неблагонадежности — контактах с оппозиционером — главой совета депутатов муниципального округа Красносельский Ильей Яшиным. Геворк Исаханян утверждает, что лишь упоминал этот факт в разговоре с коллегами: «У меня была такая информация из одного из военкоматов». Иван Воробьев утверждает, что с Ильей Яшиным даже не знаком.

Не можешь победить — возглавь

Иван Воробьев искренне удивляется «попыткам со стороны ряда коллег принять в "Юнармии" армейские порядки». Он предпринял попытку разрешить конфликт с Геворком Исаханяном нестандартно — стать его начальником.

19 декабря 2020 года «Юнармия» провела всероссийский слет, в ходе которого начальником главного штаба движения был избран трехкратный чемпион мира и шестикратный чемпион Европы по спортивной гимнастике Никита Нагорный. 23-летний господин Нагорный совмещает профессиональный спорт с новой должностью. Иван Воробьев пытался составить господину Нагорному конкуренцию на выборах. По его словам, в декабре прошлого года он подал все необходимые документы.

«К выборам я готовился серьезно: обзвонил лично 40 региональных отделений,— рассказывает он.— Я чувствовал в себе силы стать "гласом народа", который ведет работу на земле уже давно, знает все проблемы и может отстаивать интересы педагогов и руководителей "Юнармии"». Однако за несколько дней до слета господин Воробьев получил уведомление, подписанное врио начальника главного штаба «Юнармии» Виктором Бусловским, о своем исключении из движения. Документ содержал ссылку на резолюцию заседания городского штаба от 16 декабря 2020 года.

«Меня снова попытались исключить заочно и необоснованно»,— считает Иван Воробьев. Он уверен, что его просто решили не допускать до выборов.





Иван Воробьев утверждает, что главный юрисконсульт «Юнармии» Вячеслав Семенов также назвал его исключение неправомочным. Господин Семенов в разговоре с “Ъ” рассказал, что в федеральном штабе ему поручили разобраться, легитимно ли было исключение Ивана Воробьева. Юристу была предоставлена выписка из протокола заседания штаба в 2019 году.

Значки с символикой «Юнармии» Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

«Там было много нарушений,— говорит господин Семенов.— Например, отсутствовала подпись председателя штаба Владимира Шаманова, хотя именно он должен был вести заседание. Кроме того, в повестке заседания не было пункта об исключении Ивана Воробьева. Этот вопрос рассматривался в вопросе "О положении дел в ЦАО". Но по Гражданскому кодексу решение не может приниматься по вопросу, не включенному в повестку дня».

Кроме того, считает Вячеслав Семенов, исключить кого-либо из рядов «Юнармии» вообще нельзя. В уставе прописано несколько оснований для такого решения: несоблюдение уставных правил, невыполнение членом движения своих обязанностей, а также совершение действий, дискредитирующих движение.

Там указывается, что решение об исключении принимают те же руководящие органы, что принимали решение о включении в «Юнармию». «Для того чтобы реализовать возможность исключения, нужно еще принять локальный нормативный акт — дополнительное положение. Там должна быть прописана как процедура исключения, так и ее основания»,— поясняет юрист. Впрочем, признает господин Семенов, сейчас он сам находится в конфликте с работодателем, в том числе и из-за его позиции по делу Ивана Воробьева.

«Бунт будет подавлен»

Юнармейцы во время шествия «Бессмертного полка» Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

25 февраля 2021 года московский штаб организации инициировал проведение нового слета движения в ЦАО, на котором должен был быть избран новый штаб и его руководитель. Однако эти планы сорвались из-за отсутствия кворума. Господин Исаханян поясняет, что в слете должны были участвовать 32 взрослых члена движения, для проведения мероприятия необходимо было 17, а явились только 14.

«Будем разбираться, кто не явился, и исключать из движения,— говорит экс-военный.— Мы не допустим бунта на корабле "Потемкин". По отношению к бунтовщику будут приняты меры, сам бунт подавлен».

Господин Воробьев говорит, что провел слет движения 20 февраля, заблаговременно уведомив об этом городской штаб. «Коронавирус никто не отменял, поэтому решили проводить мероприятие с использованием Zoom,— утверждает "бунтовщик".— Там меня в очередной раз поддержали. Поэтому многие представители нашего движения приняли решение не являться на слет 25 февраля, целью которого был разгон штаба и очередная попытка моего исключения». На официальном сайте ЦАО, отметим, Иван Воробьев до сих пор числится главой местной «Юнармии».

«Такое впечатление, что само нахождение на территории ЦАО как-то влияет на людей»,— комментирует ситуацию Геворк Исаханян.

Один из сотрудников московского аппарата «Юнармии» на условиях анонимности пояснил “Ъ”, что конфликт в ЦАО демонстрирует основную проблему в движении:

«Люди на местах предлагают проект, его надо доработать методически. Но нужной поддержки из центра не оказывают. В итоге участники просто перестают понимать, зачем нужно движение».

Источник “Ъ” рассказывает, что в первую очередь московское руководство озабочено выполнением федеральных и столичных модульных программ «Только смелым покоряются моря», «Открытое небо», «Юный защитник отечества», «Спасение и выживание в чрезвычайных ситуациях». Они включают занятия по основам военного дела. «Но этого недостаточно,— поясняет сотрудник "Юнармии".— Этими программами не охватить всех детей, да и не всем это интересно». Он уверен, что поддержка Ивана Воробьева объясняется именно недовольством рядовых сотрудников таким подходом. По словам собеседника “Ъ”, и в других местных структурах есть похожие настроения, например в штабе ЗАО.

Глава штаба «Юнармии» в ЗАО Москвы Валентин Батиевский в разговоре с “Ъ” действительно поддержал господина Воробьева: «Мы свою работу строим, не дожидаясь указаний штаба Москвы. Воробьева знаю как активного системного молодого человека, деятельность которого направлена на качественную работу с детьми».

Андрей Винокуров