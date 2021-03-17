Минобороны отрицает взрыв торпед при выгрузке с корабля в Приморье

Минобороны России опровергло информацию о взрыве торпед при выгрузке с большого противолодочного корабля в Приморье. Ранее телеканал РЕН ТВ опубликовал новость о том, что семь человек пострадали во время ЧП, которое произошло 10 марта в закрытом городе Фокино. Телеканал не указал название корабля.

«Информация, опубликованная в отдельных СМИ, о якобы взрыве 10 марта торпед при выгрузке с большого противолодочного корабля в Приморье не соответствует действительности»,— заявили в министерстве (цитата по «Интерфаксу»). В ведомстве подчеркнули, что никаких происшествий, связанных с обслуживанием вооружения кораблей и судов Тихоокеанского флота, не было.

По данным РЕН ТВ, взрыв произошел 10 марта, но о нем стало известно только сейчас. Эпицентр взрыва якобы находился на плавучем кране, который перемещал груз, но точные причины пока неизвестны. После взрыва стрела крана обрушилась на борт корабля, после чего в пробоину стала поступать вода — существовала угроза опрокидывания и затопления, сообщает РЕН ТВ.

Семь человек якобы получили травмы, часть из них отравились нервно-паралитическим веществом — как утверждает телеканал, возможно, это были продукты горения.