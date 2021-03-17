Глава СКР взял на контроль дело о выдаче сиротам в Целинском районе некачественного жилья

Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России, поручил доложить о промежуточных результатах расследования уголовного дела о выдаче детям-сиротам непригодного жилья в Целинском районе. Об этом сообщает пресс-служба СКР РФ.

Напомним, 11 марта стало известно, что в Целинском районе было возбуждено дело в отношении должностных лиц администрации района о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). По данным следствия, установлено, что в 2016 году администрация района приобрела 39 квартир в трехэтажном многоквартирном жилом доме на ул. 10-й Линии в Целине, чтобы передать по договору найма детям-сиротам. При этом соответствующая экспертиза помещений не была проведена, но акты приема-передачи были подписаны, и было выдано разрешение на ввод жилья в эксплуатацию. Во время экспертизы было выявлено, что в трех квартирах дома имеются провалы в полах, трещины в стенах, плесень. В остальных квартирах специалисты обнаружили трещины, плесневелые почернения, нарушения целостности полов и т. п.

Подробнее об уголовных делах о выдаче некачественного жилья сиротам читайте в материале “Ъ-Юг” «Провалы, трещины и плесень»

Наталья Шинкарева