Samsung представила новые среднебюджетные смартфоны

Корейская компания Samsung на презентации Unpacked представила новые смартфоны в среднем ценовом сегменте — Galaxy A52, A52 5G и A72. Смартфоны доступны для заказа с 17 марта. А52 стоит от 26,9 тыс. руб., А72 — от 35,9 тыс. руб. Доступны варианты с 128 ГБ и 256 ГБ внутренней памяти.

В новых смартфонах будет защита от воды и пыли, более яркие экраны с более высокой частотой обновления по сравнению с предыдущими версиями. Также в устройствах есть камера на 64 МП с оптической стабилизацией изображения.

Во всех трех смартфонах присутствует разъем micro SD для расширения памяти, также они будут поставляться с зарядным устройством в коробке (в отличие от смартфонов серии S21). В компании утверждают, что зарядки устройств будет хватать на два дня работы.

Евгений Федуненко