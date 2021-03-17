В Смольном вновь перераспределили обязанности вице-губернаторов

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес изменения в сферы деятельности вице-губернаторов. Как сообщили в пресс-службе Смольного, с 18 марта вице-губернатор Эдуард Батанов будет курировать комитеты финансов, по экономической политике и стратегическому планированию и госзаказу.

Вице-губернатор Максим Соколов будет координировать работу комитетов по инвестициям, промышленной политике, транспортной инфраструктуре, транспорт и по развитию туризма.

Напомним, что после ухода из городской администрации вице-губернатора Евгения Елина, его обязанности были временно возложены на других вице-губернаторов. За период с начала марта Александр Беглов уже дважды перераспределял полномочия между чиновниками.