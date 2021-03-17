В петербургском Горизбиркоме заявили, что не отзывали заявку на участие в ДЭГ

В Горизбиркоме Санкт-Петербурга заявили, что ведомство не отзывало заявку на участие в электронном голосовании на сентябрьских выборах. Заявление главы ЦИК Эллы Памфиловой стало для комиссии «неожиданным».

Об этом сообщает портал Закс.Ру со ссылкой на члена ГИК Дмитрия Краснянского. Напомним, ранее в ходе заседания Центризбиркома его глава Элла Памфилова заявила, что Санкт-Петербург самостоятельно отозвал ранее поданную заявку на участие в пилотном проекте дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Она уточнила, что это произошло по причине отсутствия в регионе механизма «Мобильный избиратель». Господин Краснянский, комментируя это заявление, сообщил, что оно стало «неожиданным» для городского избиркома, поскольку ведомство не отзывало заявку и не посылало в Центризбирком иных документов кроме письма о готовности Петербурга к ДЭГ. «В этом же письме мы указали, что у нас сейчас законодательство не предусматривает возможности применения системы "мобильный избиратель"», — подчеркнул он.

О том, как в Петербург готовят к неизбежному внедрению электронного голосования — в материале “Ъ-СПб” "Избирателям Петербурга предложат блокчейн"