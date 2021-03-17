Санкт-Петербург отозвал заявку из ЦИК на проведение электронного голосования в сентябре

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в ходе заседания ведомства сообщила, что Санкт-Петербург отозвал ранее поданную заявку на участие в пилотном проекте по использованию дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Причиной стало отсутствие в городе механизма «Мобильный избиратель».

Об этом рассказал ТАСС. Всего на участие в проекте подало заявки 11 регионов, не считая Москвы, чье участие уже подтверждено. Девять из них будут рассмотрены ЦИКом. Санкт-Петербургу пришлось отозвать заявку из-за отсутствия «Мобильного избирателя» — механизма, позволяющего избирателю голосовать без привязки к участку по месту жительства. «Погорячились. Так что придется еще поработать хорошо в Санкт-Петербурге», — заключила госпожа Памфилова.

Напомним, заявку на участие в ДЭГ петербургский Горизбирком отправлял 10 марта.