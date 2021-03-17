Состояние крыш старых домов проверят в Ижевске после обрушения кровли в одном из них

Власти Ижевска поставили задачу управляющим компаниям проверить состояние крыш и чердачных перекрытий старых домов, а также очистить кровли от снега после обрушения в здании по адресу пос. Машиностроителей, 84. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

«Двухэтажный кирпичный дом 1960 года постройки в установленном порядке аварийным не признан. В настоящее время он отключен от систем жизнеобеспечения»,— отметили в пресс-службе.

Напомним, что в ночь на 17 марта в одном из многоквартирных домов в пос. Машиностроителей в Ижевске обрушилась кровля. Пострадавших нет, все 46 жильцов, включая 10 детей, были эвакуированы. Прокуратура проводит проверку по данному факту.