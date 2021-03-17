Прокуратура проводит проверку после обрушения кровли одного из домов Ижевска

Прокуратура Ленинского района Ижевска проводит проверку по факту обрушения крыши многоквартирного дома по ул. Машиностроителей, 84. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Удмуртии.

«Установлено, что в ночь с 16 на 17 марта 2021 года в двухэтажном доме №84 по ул. Машиностроителей Ижевска произошло обрушение кровли. Граждане не пострадали, жильцы эвакуированы. Прокуратурой будет проверено исполнение управляющей организацией требований жилищного законодательства по надлежащему обслуживанию многоквартирного дома. В ходе проверки будут установлены лица, ответственные за надлежащее содержание дома»,— говорится в сообщении.