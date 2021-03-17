Обрушение кровли многоквартирного дома произошло в Ижевске

В ночь на 17 марта в одном из многоквартирных домов в пос. Машиностроителей в Ижевске обрушилась кровля. Пострадавших нет, написал глава города Олег Бекмеметьев на своей странице во «ВКонтакте».

«Все жильцы, а это 46 человек, были оперативно эвакуированы в ближайшую школу. Большинство разъехались по родственникам. В 9:00 тех жильцов дома, кто нуждается в маневренном фонде, ждут в управлении ЖКХ. Доступ в квартиры для эвакуированных осуществляется по паспортам в сопровождении полиции»,— подчеркнул господин Бекмеметьев.

Отметим, что обследование кровли дома проведут в течение двух дней. Затем ее отремонтируют за счет городского бюджета.