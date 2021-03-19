Путешественник поневоле

Богдану Лаврову полтора года. Совсем немного, но мальчик уже успел пожить в Екатеринбурге, Тюмени и Москве. При этом все города из коротенькой биографии Богдана связаны с чередой больниц, где он постоянно лечится. У малыша хроническая почечная недостаточность в последней стадии, спасти его может только пересадка почки. Операция запланирована на май, ее сделают по госквоте. Однако для того, чтобы донорский орган прижился и проработал в два раза дольше, нужны лекарства стоимостью более миллиона рублей. Оплатить их должны родители мальчика. У них таких денег нет.

Три раза в неделю по три часа Богдану в больнице проводят процедуру гемодиализа. Чаще всего малыш послушно лежит с любимыми игрушками, которые мама берет с собой. Привык. Засыпает под сказку, пока кровь выбегает из вены, очищается с помощью специального аппарата и снова возвращается в организм. Почки мальчика сами не справляются уже давно: на диализе Богдан живет практически с рождения.

— Когда я была на 20-й неделе беременности, у сына увидели аномально большой мочевой пузырь, проблемы с почками,— рассказывает Юлия, мама мальчика.— Меня сразу направили из Тюмени, где мы живем, в Екатеринбург, в областную детскую больницу. Врачи сказали, что там могут помочь.

В областной больнице врачи пытались исправить положение: Богдану прямо в животе у мамы дважды ставили шунты, чтобы отводить мочу из организма. И оба раза безуспешно. После рождения мальчик сразу же попал в реанимацию: анализы оказались плохими, уровень креатинина — продукта обмена веществ — зашкаливал. Богдану наладили систему перитонеального диализа — установили катетер в брюшную полость для очищения крови от токсинов. Уровень креатинина удалось снизить.

— Нас отпустили домой с улучшением. Мы очень надеялись, что так теперь и будет, но надежда не оправдалась,— говорит Юлия.

Через несколько месяцев Богдана на скорой доставили в больницу: у него развился диализный перитонит, катетер из живота пришлось удалить. Необходимо было перевести малыша на аппаратный гемодиализ, который проводят только в стационаре. И Богдана стали три раза в неделю возить из Тюмени в Екатеринбург, потому что в Тюмени для маленьких детей гемодиализ не предусмотрен.

— Нас возил муж,— рассказывает Юлия.— Он работает вахтовым методом, поэтому поначалу у него была такая возможность. Потом в его организации вошли в положение, дали ему отпуск, больничный.

Триста километров в одну сторону, триста — в другую. Три дня в неделю Лавровы проводили в дороге, чтобы Богдану не стало хуже. Уезжали рано утром, возвращались поздно вечером. Иногда брали с собой дочь Милену, которая старше брата на четыре года.

— Когда все началось, на дочку у меня мало времени оставалось, за ней бабушка присматривала. И очень хотелось побыть всем вместе, хотя бы в пути,— объясняет Юлия.

За год Богдан стал настоящим путешественником — привык к дороге и быстро меняющимся картинкам за окном, к больницам и новым лицам. Однако каждый раз, когда мальчик оказывался в своей кроватке, дома, радовался, будто узнавал родные стены.

Уже три месяца Лавровы живут в Москве, в съемной квартире. Богдана потихоньку готовят к пересадке, возят в клинику на диализ.

— Сколько мы с Богданом за полтора года проехали километров, увидели разных людей и больничных стен — не сосчитать! — говорит Юлия.

Раз десять, не меньше, Богдану меняли катетер. Каждая такая процедура выполняется под общим наркозом, а Богдан тяжело от него отходит.

— Сын пока сам не ходит, только с опорой. Я переживаю, как бы катетер не выпал, как бы не засорился. Мне кажется, Богдан это чувствует и боится уверенно встать на ноги.

«Делаем для Богдана все, что в наших силах» — главный принцип семьи Лавровых. Мама станет для сына донором. Папа тоже хотел отдать Богдану почку, но по медицинским показаниям не подошел.

— Как же хочется, чтобы сыну ничего не мешало двигаться свободно, чтобы он не боялся ходить, чтобы наше долгое путешествие по больницам благополучно завершилось,— вздыхает Юлия.

Если мы поможем, ее желание сбудется и маленький путешественник наконец вернется домой.

Для спасения Богдана Лаврова не хватает 764 134 руб. Руководитель отдела трансплантации органов детям Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Михаил Каабак (Москва): «У Богдана хроническая почечная недостаточность в терминальной стадии. В этой ситуации трансплантация почки неизбежна. Донором будет мама мальчика. Учитывая тяжесть заболевания и возраст, у Богдана высок риск отторжения донорского органа, требуются эффективные и дорогие препараты. Они применяются до, во время и после трансплантации. Кроме того, их использование продлевает срок службы донорской почки вдвое. Ребенок сможет нормально расти и развиваться». Стоимость лекарств 1 197 134 руб. Группа компаний «О’КЕЙ» внесла 300 тыс. руб. ГБУ Мосгоргеотрест и компания, пожелавшая остаться неназванной, внесли по 50 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Регион-Тюмень» соберут 33 тыс. руб. Не хватает 764 134 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Богдана Лаврова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Богдана — Юлии Юрьевны Миллер. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Экспертная группа Русфонда



Наталья Волкова, Тюменская область