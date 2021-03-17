Студенты и преподаватели Академии художеств потребовали закрыть выставку осужденной за коррупцию Евгении Васильевой

В Санкт-Петербурге перед открытием персональной выставки «Весна» экс-сотрудницы Минобороны Евгении Васильевой, осужденной за мошенничество на пять лет и отпущенной по УДО через месяц, студенты и преподаватели петербургской Академии художеств устроили акцию протеста. Мероприятие состоялось 16 марта в музее академии. 13 марта директору музея Алексею Мудрову и ректору Семену Михайловскому были отправлены два открытых письма, в которых более 300 студентов, аспирантов и преподавателей требовали не проводить выставку. Об этом на своей странице в Facebook рассказал педагог мастерской церковно-исторической живописи академии Дмитрий Селиванов. «Подобному акту вандализма не место в стенах академии»,— говорится в документах.

Незадолго до начала мероприятия в здании музея собрались преподаватели и студенты с портретами великих художников. Таким образом они протестовали против открытия выставки. Как сообщает Znak.com, собравшиеся отмечали, что в музее стоят великие произведения, которые «прошли проверку временем». Некоторые также отметили и смущение прошлым автора картин Евгении Васильевой. Сама автор картин заявила, что не испытывает негатива к протестовавшим. «В истории искусств было очень много примеров негативной реакции на творчество художников, которые потом были признаны серьезными фигурами»,— заявила она, общаясь с журналистами.

Во время нахождения под следствием она писала картины, получив обвинительный приговор, она вышла на свободу и уже в 2020 году стала почетным членом Академии художеств. В разговоре с «Фонтанкой» ректор академии Семен Михайловский высказался против выставки. «Я категорически против подобных проектов с участием одиозных персонажей, дискредитирующих как современное искусство, так и уважаемые институции»,— сказал он.

Выставка тем не менее успешно открылась. Согласно сайту музея академии, она продлится до 25 апреля.

О том, как Евгения Васильева поделилась со страной своей живописью, читайте в материале “Ъ FM” «В хранилищах государственных музеев есть масса вещей низкого качества».

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург