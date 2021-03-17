СКР запросил арест двух итальянских вилл Абызова

Следственный комитет России (СКР) нашел в Италии две виллы стоимостью 2 млрд руб., принадлежащие бывшему министру по делам «Открытого правительства» Михаилу Абызову, и запросил их арест. Напомним, господин Абызов обвиняется в коррупционных преступлениях с ущербом 4 млрд руб.

«Следствие продолжает принимать меры к установлению имущества обвиняемых для его ареста с целью последующего возмещения ущерба потерпевшей стороне,— говорится на сайте СКР.— В ходе международного сотрудничества с компетентными органами Италии при содействии посольства Итальянской Республики получены сведения о наличии в этой стране большого количества имущества, фактически принадлежащего обвиняемому».

СКР установил, что Михаил Абызов — конечный бенефициарный собственник иностранной компании «Andulil Enterprises Limited», зарегистрированной на Кипре, которой принадлежит 100% акций компании «Villa il Tesoro societa Agricola s.r.l.», зарегистрированной в Италии. Кроме того, в собственности экс-министра числится вилла Il Tesoro — «большой имущественный комплекс, включающий земельные участки, недвижимость, сельскохозяйственные постройки, склады, бассейн и другое имущество, расположенное в престижном районе области Тоскана в 15 км от морского побережья». Другая вилла была оформлена Михаилом Абызовым на его сына, говорится в сообщении.

Сотрудники ФСБ задержали Михаила Абызова 26 марта 2019 года. СКР предъявил ему обвинение по двум статьям УК РФ — о мошенничестве и организации преступного сообщества. По версии ведомства, структуры господина Абызова продали четыре энергокомпании за 4 млрд руб. при реальной стоимости 186 млн руб. Свою вину Михаил Абызов не признал. Вместе с ним были арестованы еще пять человек, которых СКР считает его соучастниками.

О деле Михаила Абызова — в сюжете “Ъ”.