Закрылся один из петербургских пунктов вакцинации в торговых центрах

Пункт вакцинации от COVID-19 в торговом центре «Маршал» на Северном проспекте закрылся. Желающих привиться отправляют в поликлинику №97.

Об этом 16 марта сообщила «Фонтанка». Пункт вакцинации в «Маршале» открылся 24 февраля, но в настоящий момент прекратил работу по совместному решению работавших там медиков и администрации ТЦ. Звонящим в ТЦ с вопросами о возможности привиться рекомендуют обратиться в поликлинику №97 на улице Кустодиева.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что текущих запасов первого компонента вакцины «Cпутник V» в Санкт-Петербурге хватит только на неделю.