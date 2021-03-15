Запаса первого компонента «Cпутник V» в Петербурге хватит на неделю

В Петербурге отмечается недостаток первого компонента вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению города. Ожидается поступление новой партии вакцины на этой неделе, благодаря которой будет восполнен недостаток препарата в существующих пунктах вакцинации.

В настоящее время в пунктах вакцинации в наличии более 40 тысяч доз первого компонента препарата. «При существующих темпах вакцинации препарата хватит на 6-7 дней»,— пояснили в комздраве.

В городе развернуты более 100 пунктов вакцинации. Без записи прививку можно сделать в кабинетах, открытых на территории пяти петербургских торговых комплексов.