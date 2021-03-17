Компания Вексельберга планирует IPO на Мосбирже

Группа компаний «Цифра» (входит в «Ренову» Виктора Вексельберга) планирует разместить до 50% акций на Московской бирже, сообщил источник РБК. В рамках IPO она рассчитывает на привлечение до 15 млрд руб. и на оценку в 30 млрд руб. к 2023 году.

Группа «Цифра» создана в 2017 году. Она разрабатывает цифровые технологии и роботизированную технику для промышленных производств горной, нефтегазовой, химической и машиностроительной отраслей. Общая выручка в 2020 году составила 2,6 млрд руб., что на 8% больше, чем в прошлом году.

По словам источника, компания выбрала Мосбиржу, так как основные центры разработки находятся в России, а в стране еще есть «много свободных средств, которые можно инвестировать в эту отрасль». В качестве альтернативы рассматривается привлечение капитала от зарубежного стратегического партнера для международной экспансии.

Привлеченные средства компания хочет потратить на международное развитие и разработку новых продуктов. «В частности, мы хотим развивать направление беспилотного транспорта — хотим развивать пожарные машины, строительную технику и другую спецтехнику для мест, где невыносимые условия труда, повышенная аварийность»,— сообщил гендиректор «Цифры» Игорь Богачев.

По данным Forbes Real-Time, состояние Виктора Вексельберга оценивается в $9,2 млрд (251 место в мире). В 2018 году он попал в американский санкционный список. Господин Вексельберг сообщал, что на его счетах в западных банках оказалось заморожено более $1,5 млрд.